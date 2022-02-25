Хоч актор і не згадав у публікації агресивні дії Путіна та Росії, проте зрозуміло наголосив, що він – на боці народу України.
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Мої думки з українським народом. Мене попросили дати кілька інтерв'ю, але я вважаю, що в новинах слід продовжувати фокусуватися на тому, що відбувається на місцях – на трагедії, яка розбила наші серця, і на мужності українського народу, що надихає нас,
– заявив Шварценеггер.
74-річний актор поділився, що знає, як це – дорослішати після війни в окупованій країні, адже після капітуляції Німеччини він з батьками бідно проживав в окупованій комуністами Австрії.
"Я не експерт із зовнішньої політики, тому залишу аналіз розумнішим людям, ніж я. Я знаю, як це рости після війни в окупованій країні, і я знаю, що на війні та після неї ніхто не перемагає. Усі страждають", – неоднозначно відповів чоловік. Він розповів, що у нього є друзі шанувальники як зі сторони України, так і Росії, тому переконаний, що жодна із сторін не хоче війни.
Я сподіваюся, що розсудливість зрештою переможе і покладе край цій непотрібній війні до того, як буде зламано надто багато життів. А поки що я на боці народу України. Я поділяю ваше горе та вашу надію на світ. Ви надихаєте мене своєю хоробрістю і людяністю перед цим кошмаром. Хай Бог вас благословить,
– написав Арнольд.
Арнольд Шварценеггер та мер Києва Віталій Кличко / Фото з відкритих джерел