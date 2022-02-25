Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. В это непростое для всего нашего народа время известные люди призывают бороться с агрессором и выражают свою поддержку.

Смотрите также "Последствия трагедии будут на ваших руках": звезды обращаются к россиянам и миру

Анджелина Джоли поддержала Украину

"Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я сосредотачиваюсь вместе с моими коллегами из the UN Refugee Agency, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о пострадавших и людях, которые начали убегать из дома в поисках безопасности. Пока что рано знать, что произойдет, но значение этого момента – для народа Украины и для международного верховенства права – невозможно переоценить", – написала Джоли.

Отметим, The UN Refugee Agency – агентство ООН, уполномоченное оказывать помощь и защиту беженцам, вынужденно перемещенным общинам и лицам без гражданства, а также помогать их добровольной репатриации, местной интеграции или переселению в третью страну. Штаб-квартира компании находится в Женеве, Швейцария. В агентстве более 17 300 сотрудников, работающих в 135 странах.



Анджелина Джоли поддержала Украину / Фото из инстаграма актрисы

Мировые звезды поддерживают Украину