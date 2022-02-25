Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. В это непростое для всего нашего народа время известные люди призывают бороться с агрессором и выражают свою поддержку.
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Анджелина Джоли поддержала Украину
"Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я сосредотачиваюсь вместе с моими коллегами из the UN Refugee Agency, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о пострадавших и людях, которые начали убегать из дома в поисках безопасности. Пока что рано знать, что произойдет, но значение этого момента – для народа Украины и для международного верховенства права – невозможно переоценить", – написала Джоли.
Анджелина Джоли поддержала Украину / Фото из инстаграма актрисы
Мировые звезды поддерживают Украину
- В защиту нашего государства выступила американская актриса украинского происхождения Иванна Сахно. Она призвала выходить на митинг против России в Нью-Йорке, к которому сама присоединилась.
- Писатель Стивен Кинг также выступил против российской агрессии.
- Актер Арнольд Шварценеггер отметил, что разделяет горе украинцев и надежду на мир.