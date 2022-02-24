"Король жахів" Стівен Кінг не залишився осторонь подій та прокоментував війну, яку вкотре розпочала Росія з Україною. У своєму твітері він заявив, що президент Росії діє надто зухвало перед США, забувши, що країною править не Трамп.
До слова "Очікувано, вистоїмо": як українські зірки реагують на вторгнення Росії в Україну
Пан Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справу з Трампом,
– зазначив 74-річний письменник.
Місяць тому колишній президент США Дональд Трамп зазначав, що нинішнє загострення ситуації це "брак поваги" і в нього самого ніколи не було проблем з Росією.