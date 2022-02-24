"Король жахів" Стівен Кінг не залишився осторонь подій та прокоментував війну, яку вкотре розпочала Росія з Україною. У своєму твітері він заявив, що президент Росії діє надто зухвало перед США, забувши, що країною править не Трамп.

До слова "Очікувано, вистоїмо": як українські зірки реагують на вторгнення Росії в Україну

Пан Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справу з Трампом,

– зазначив 74-річний письменник.

Місяць тому колишній президент США Дональд Трамп зазначав, що нинішнє загострення ситуації це "брак поваги" і в нього самого ніколи не було проблем з Росією.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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