Увесь цивілізований світ підтримує Україну. У цей непростий для всього нашого народу час відомі люди закликають боротися з агресором та висловлюють свою підтримку.

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Анджеліна Джолі підтримала Україну

"Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я зосереджуюсь разом із моїми колегами з The UN Refugee Agency, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні. Ми вже бачили повідомлення про постраждалих і людей, які почали тікати з дому в пошуках безпеки. Поки що рано знати, що станеться, але значення цього моменту – для народу України та для міжнародного верховенства права – неможливо переоцінити", – написала Джолі.

Зазначимо, The UN Refugee Agency – агентство ООН, уповноважене надавати допомогу і захист біженцям, вимушено переміщеним громадам і особам без громадянства, а також допомагати їх добровільній репатріації, місцевій інтеграції або переселенню в третю країну. Штаб-квартира компанії знаходиться в Женеві, Швейцарія. Агентство понад 17 300 співробітників, які працюють у 135 країнах.



Анджеліна Джолі підтримала Україну / Фото з інстаграму акторки

Світові зірки підтримують Україну

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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