Увесь цивілізований світ підтримує Україну. У цей непростий для всього нашого народу час відомі люди закликають боротися з агресором та висловлюють свою підтримку.
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Анджеліна Джолі підтримала Україну
"Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я зосереджуюсь разом із моїми колегами з The UN Refugee Agency, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні. Ми вже бачили повідомлення про постраждалих і людей, які почали тікати з дому в пошуках безпеки. Поки що рано знати, що станеться, але значення цього моменту – для народу України та для міжнародного верховенства права – неможливо переоцінити", – написала Джолі.
Анджеліна Джолі підтримала Україну / Фото з інстаграму акторки
Світові зірки підтримують Україну
- На захист нашої держави виступила американська акторка українського походження Іванна Сахно. Вона закликала виходити на мітинг проти Росії в Нью-Йорку, до якого сама долучилася.
- Письменник Стівен Кінг також виступив проти російської агресії.
- Актор Арнольд Шварценеггер наголосив, що поділяє горе українців та надію на мир.