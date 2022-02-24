Як ніколи раніше українські знаменитості продемонстрували згуртованість та єднання. Безліч зірок закликають припинити агресію з боку Росії, зазначає 24 канал.

Важливо "Очікувано, вистоїмо": як українські зірки реагують на вторгнення Росії в Україну

Зірки звертаються до росіян та світу

Настя Каменських

"Усім моїм підписникам, друзям та людям з будь-якої країни світу! Будь ласка, поділіться правдою! Саме так люди в усьому світі можуть привернути увагу до російської агресії. Сьогодні Росія розпочала повномасштабну війну проти України! Це слід припинити! Для людей із Росії:

Україна завжди була мирною країною, з принципами та цінностями, заснованими на добрі. Ми ніколи не підтримували війни! Ми завжди були та будемо за мир! Не буває війни заради миру! Весь цивілізований світ і росіяни, що думають, це розуміють. Ви можете допомогти зупинити цю війну! Не мовчіть!".



Зірки звертаються до росіян і світу / Фото з інстаграму Насті Каменських

Олексій Дурнєв

"Танки, ракети, вертольоти, бронетехніка та люди з РФ та РБ сьогодні перетнули кордон нашої країни. Вони прямо зараз вбивають наших солдатів та наших мирних жителів. Я звертаюся до росіян та білорусів: зупиніть Путіна. Ви мовчали, коли розірвали Болотну, коли вбили Нємцова, коли кадировці хапали ваших же людей і відвозили до Чечні, коли посадили й катували Навального лише за те, що він показав їхні палаци. Невже ви й зараз мовчатимете? Ви ж називали нас братами. Чи мовчання – знак згоди?".



Зірки звертаються до росіян і світу / Фото з інстаграму Дурнєва

Ектор Хіменес-Браво

"Не мовчіть. Росія повномасштабно вторглася в Україну та почала війну. Усі українці прокинулися з 5 – 6 ранку від звуку сирен та пострілів. Звертаюся зараз до моїх російських колег, блогерів, зірок, особистостей, інтелігенції, спортсменів, усвідомлених політиків, якщо такі є. Зупиніть Путіна. Що ви можете зараз зробити? Не мовчати! Розповсюджуйте інформацію про припинення війни, підтримайте Україну, підтримайте мир! Просіть аудиторію, колег, близьких зупинити війну! Підтримуйте публічно Україну. Боїтеся? Але завтра це може бути ваш будинок і ваша реальність – той, хто на чолі цього безумства косить усіх підряд!".



Зірки звертаються до росіян і світу / Фото з інстаграму Ектора Хіменеса-Браво

Євген Клопотенко

"Протягом 8 років Росія веде гібридну війну проти України. Сьогодні Росія продемонструвала своє справжнє обличчя і вторглася в Україну. Я хочу, щоб ви знали, що Україна незалежна і вільна країна. Ми не хочемо воювати, але ми готові надерти їм зад й вигнати їх з нашої землі, якщо вони продовжать свою агресію. Але для цього нашій країні потрібна ваша допомога. Чим ви можете допомогти: пожертвуйте на підтримку нашої армії. Поділіться інформацією про війну та способи підтримки України пожертвуваннями для нашої армії".



Зірки звертаються до росіян і світу / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка

Антон Птушкін

"Україна – це суверенна держава. Україна – це держава, яка ніколи не нападала на Росію. А сьогодні Росія оголосила нам війну. Вам, звичайно, можуть казати, що це військова операція, але це не військова операція, це справжня війна. Росіяни, я закликаю вас виступити проти цієї війни. Якщо ви думаєте, що вона вас не зачіпає, вона зачепить абсолютно кожного".

Антон Птушкін про вторгнення Росії / Відео з інстаграму зірки

Сергій Бабкін

"Зараз ваш президент і правляча верхівка остаточно збожеволіли й розв'язали в Європі війну, рівної якої не було з моменту закінчення Другої Світової. Наші міста бомблять! На нас падають ракети, бомби та снаряди. Атаку зазнали Київ, Харків, Одеса, Херсон, Івано-Франківськ, Луцьк, Краматорськ та інші населені пункти. Не вірте вашим пропагандистам, російським ТБ не скажуть ні слова правди! Зараз від кожного з вас залежить майбутнє не лише України та Росії, а й усієї Європи. Не будьте байдужими статистами та співучасниками військових злочинів! Підтримайте Україну! Скажіть своє "ні війні"! Покажіть, що у Росії залишилися чесні люди!".



Зірки звертаються до росіян і світу / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна

Ярослава Гресь

"Моє рідне місто Київ сьогодні прокинулося від вибухів. Одеса та Харків, Дніпро та Краматорськ, Луцьк, Івано-Франківськ, Кривий Ріг. Харковом били ракетами Смерч. Навіть серед негідників відомо, що це воєнний злочин. Так ти "визволяєш Донбас"? По всій країні малі діти прокинулися від війни. Будь ти проклята. Ти й кожен, хто це припустив, хто співучасник. Хто сьогодні промовчить, погодиться із цим пеклом на замку. Вам нема прощення. Вам нема виправдання. Горіть в пеклі".



Зірки звертаються до росіян і світу / Фото з інстаграму Ярослави Гресь

Оля Полякова

"Як ви знаєте, сьогодні Путін без оголошення війни вторгся до моєї країни, України. Я звертаюся до всіх росіян, які вміють думати, до всього креативного класу, до артистів, людей мистецтва, вчених, докторів… Всім, хто вміє думати. І хто бачить, що насправді відбувається. Я прошу вас, не мовчіть! З вашої мовчазної згоди буде творитися неймовірне беззаконня, кровопролиття та смерть. На нашій землі. Це не ми прийшли до Росії, це Росія прийшла до нас".

Оля Полякова про вторгнення Росії / Відео з інстаграму зірки

Джамала

"Ми не хочемо війни! Ми за мир! Ми вдома. Не мовчіть!".

Джамала про вторгнення Росії / Відео з інстаграму зірки

Jerry Heil

"Друзі з Росії, я знаю, тут такі є: адекватні та справжні! Прокиньтесь та передайте нарешті інформацію всім своїм близьким. Я та всі українці прокинулись сьогодні від вибухів та спалахів! Російські війська бомбардують по всій території моєї країни. Прокиньтесь і передайте інформацію тим, хто в інформаційному маренні".



Зірки звертаються до росіян і світу / Фото з інстаграму Jerry Heil

Ольга Фреймут

"Звертаюсь до всіх, допоможіть нам зупинити терор Путіна. Молюсь за Україну".



Зірки звертаються до росіян і світу / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

Дмитро Шуров

"У 21 столітті, серед Європи, Росія роками атакує Україну і несе сюди біль, кров, страх і смерть. Але правда на нашому боці. Все, чого ми хочемо, – жити спокійно так, як ми хочемо і розвиватися у власній країні. Ми в Україні, зберігаємо спокій та готові до всього. Віримо у нашу армію та в підтримку світової спільноти у цій нерівній боротьбі. Люди світу, стійте поруч із нами у цій війні, яку ми не розпочинали і яка тут нікому не потрібна".



Зірки звертаються до росіян і світу / Фото з інстаграму Дмитра Шурова

Андрій Бідняков

"Я звертаюся до своїх друзів, які живуть у Росії. У мене багато друзів, я так вважаю, так гадаю. Ви називаєте нас братами. Так час вступити в гру нам. Якщо не можуть розв'язати проблему політики, то чому б нам не спробувати? Якщо вони не можуть домовитися, домовмося ми".

Андрій Бідняков про вторгнення Росії / Відео з інстаграму зірки

Макс Барських

"Я зараз у Києві. Сьогодні вранці я прокинувся від звуку сирен та вибухів! Моє рідне місто Херсон у якому я народився і виросло по тихенько руйнують! Моя душа болить! Там як і раніше моя сім'я, яку я не можу вивезти, тому що постійно відбуваються атаки з боку Росії. Звертаюся до всіх росіян, хто розуміє і бачить, що відбувається. Невже ви щиро відчуваєте, що правителі вашої країни ведуть вас у світле майбутнє?".



Зірки звертаються до росіян і світу / Фото з інстаграму Макса Барських

Слава Камінська

"Мої колеги, друзі, знайомі з Росії, не мовчіть! Дякую кожному, хто не боїться говорити, я дуже сподіваюся, що вас побільшає!".



Зірки звертаються до росіян і світу / Фото з інстаграму Слави Камінської

Монатік

"Я прошу громадян Росії не мовчати. Я прошу всю світову спільноту не мовчати! Допоможіть зупинити війну! Це 21-е століття! Нам треба будувати, нам треба йти вперед, а не руйнувати та вбивати! Ми хочемо бачити щастя в очах наших дітей! Ми хочемо вірити у добро! Вірити у людей!".



Зірки звертаються до росіян і світу / Фото з інстаграму Монатіка

Володимир Остапчук

"Я знаю, що мене читають і на мене підписано багато людей із Росії. Знайте, ваші солдати, ваша армія та ваш карликовий імператор зайшли до нас у будинок. Сьогодні о 5-й ранку я почув вибухи в центрі рідного Києва. Я побачив паніку в очах людей. Сльози дружини та сирени пожежних машин. Але я побачив, що ми Нація з великої літери. Ми готові померти за свою землю та свободу. Ми показуємо всьому світу, що ми – Велика Країна. Читайте це, росіяни. Тому що це вторгнення – і ваш злочин. Мовчіть. Підтакуйте терористу в Кремлі. Я навіть дуже хочу, щоб це вам ніколи не пробачили".



Зірки звертаються до росіян і світу / Фото з інстаграму Володимира Остапчука

MamaRika

"Я хочу звернутися до адекватних тверезомислячих росіян: якщо зараз ви не підтримаєте нас, не включите співчуття і здоровий глузд, не повстанете зсередини своєї країни – наслідки трагедії, яка може набути глобальних масштабів будуть на ваших руках та вашій совісті. Зупиніть дезінформацію, нехай всі знають, що насправді відбувається".

Сергій Середа і MamaRika про вторгнення Росії / Відео з інстаграму зірки