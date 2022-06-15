Андрій Садовий зустрів світову зірку у львівському переході : хто це був

Мер Львова Андрій Садовий показав, яка приємна зустріч трапилася з ним у переході в центрі міста. Він познайомився з зіркою світового джазу – грузинкою Ніно Катамадзе.

В Україну грузинська співачка Ніно Катамадзе прибула ще 9 червня. Після виступу в Києві з благодійним концертом вона приїхала до Львова. У п'ятницю, 17 червня, джазова артистка вийде на сцену Львівської філармонії. Цей захід і розрекламував у своєму фейсбуці Андрій Садовий.

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Андрій Садовий зустрівся з Ніно Катамадзе у Львові

Кого тільки не зустрінеш у звичайному львівському переході. Сьогодні це Ніно Катамадзе, яка поспішає на репетицію у філармонію,

– підписав Андрій Садовий.

Цікаво, що міський голова Львова й зірка джазу з Грузії зустрілися в підземному переході на площі Галицькій, який і веде до філармонії на вулиці Чайковського.

"У п'ятницю Ніно зіграє благодійний концерт. Всі зібрані гроші підуть на допомогу ЗСУ", – наголосив мер Львова.

Як Ніно Катамадзе підтримує Україну

У березні зірка джазу долучалася до великого благодійного телемарафону Save Ukraine, який відбувався у Варшаві за участі Маші Єфросиніної та Тимура Мірошниченка. На зв'язок з Польщею тоді виходили українські та світові зірки, серед них була й 49-річна Ніно Катамадзе. Вона вмикалася з Грузії.

Днями артистка приїхала в Україну попри загрозу Росії й 10 червня дала концерт для військових на станції метро "Майдан Незалежності". Вона заспівала свої хіти й українську народну пісню "Чорнобривці". Після Ніно Катамадзе на імпровізовану сцену вийшла Вєрка Сердючка з колективом. Це був її перший виступ за час війни.