В Украину грузинская певица Нино Катамадзе прибыла еще 9 июня. После выступления в Киеве с благотворительным концертом она приехала во Львов. В пятницу, 17 июня, джазовая артистка выйдет на сцену Львовской филармонии. Это мероприятие и разрекламировал в своем фейсбуке Андрей Садовой.

Читайте также Забрали абсолютно все, – Евгения Хмару обокрали в Чехии на 8 тысяч евро

Андрей Садовой встретился с Нино Катамадзе во Львове

Кого только не встретишь в обычном львовском переходе. Сегодня это Нино Катамадзе, спешащая на репетицию в филармонию,

– подписал Андрей Садовой.

Интересно, что мэр Львова и звезда джаза из Грузии встретились в подземном переходе на площади Галицкой, который и ведет к филармонии на улице Чайковского.

"В пятницу Нино сыграет благотворительный концерт. Все собранные деньги пойдут на помощь ВСУ", – подчеркнул мэр Львова.

Напомним, ранее Андрей Садовой поддерживал победителей Евровидения 2022 рэп-группу Kalush Orchestra. С волонтером Сергеем Притулой он позировал в розовой панаме Олега Псюка, которую вместе с кубком разыгрывали на аукционе. За нее "задонатили" 11 миллионов гривен на ВСУ, а статуэтку из Турина продали за 900 тысяч долларов!

Как Нино Катамадзе поддерживает Украину