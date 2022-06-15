В Україну грузинська співачка Ніно Катамадзе прибула ще 9 червня. Після виступу в Києві з благодійним концертом вона приїхала до Львова. У п'ятницю, 17 червня, джазова артистка вийде на сцену Львівської філармонії. Цей захід і розрекламував у своєму фейсбуці Андрій Садовий.

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Андрій Садовий зустрівся з Ніно Катамадзе у Львові

Кого тільки не зустрінеш у звичайному львівському переході. Сьогодні це Ніно Катамадзе, яка поспішає на репетицію у філармонію,

– підписав Андрій Садовий.

Цікаво, що міський голова Львова й зірка джазу з Грузії зустрілися в підземному переході на площі Галицькій, який і веде до філармонії на вулиці Чайковського.

"У п'ятницю Ніно зіграє благодійний концерт. Всі зібрані гроші підуть на допомогу ЗСУ", – наголосив мер Львова.

Нагадаємо, раніше Андрій Садовий підтримував переможців Євробачення 2022 реп-гурт Kalush Orchestra. З волонтером Сергієм Притулою він позував у рожевій панамі Олега Псюка, яку разом з кубком розігрували на аукціоні. За неї "задонатили" 11 мільйонів гривень на ЗСУ, а статуетку з Турина продали за 900 тисяч доларів!

Як Ніно Катамадзе підтримує Україну