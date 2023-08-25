Подружжя нещодавно оселилося у Г'юстоні (штат Техас). Андрій показував шанувальникам, як виглядає їхня нова квартира.

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Днями Феліпе виповнилося 35 років. Андрій Хветкевич підготував сюрприз для коханого – повіз його на відпочинок в розкішний готель.



Андрій Хветкевич із чоловіком / Фото з його інстаграму

День народження подружжя відсвяткувало романтично – святковим обідом в розкішному ресторані, а потім – відпочили у ванній на терасі.

Не знайшов кращого способу відсвяткувати 35-річчя Феліпе,

– поділився учасник "Холостячки-2".

Цікаво, що на біля готелю є заповідник з тваринами. Хветкевич поділився з шанувальниками фото з слоном та мавпочкою.

Дивіться всі фото зі дня народження Феліпе / Світлини зі сторінки Хветкевича

У коментарях зіркову пару привітало чимало підписників. Фани Хветкевича "засипали" Феліпе привітаннями та написали приємні слова:

"З днем народження, Феліпе, ви найкращі!"

"Молодці, живіть довгим і щасливим життям".

"З днем народження, Феліпе! Хай здійсняться всі заповітні мрії!"

"Ви такі класні! Я вас обожнюю! З днем народження, Феліпе!"

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