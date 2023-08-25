Подружжя нещодавно оселилося у Г'юстоні (штат Техас). Андрій показував шанувальникам, як виглядає їхня нова квартира.
Цікаво Alyosha з дітьми повертається додому: Тарас Тополя розсекретив дату, коли сім'я буде в України
Днями Феліпе виповнилося 35 років. Андрій Хветкевич підготував сюрприз для коханого – повіз його на відпочинок в розкішний готель.
Андрій Хветкевич із чоловіком / Фото з його інстаграму
День народження подружжя відсвяткувало романтично – святковим обідом в розкішному ресторані, а потім – відпочили у ванній на терасі.
Не знайшов кращого способу відсвяткувати 35-річчя Феліпе,
– поділився учасник "Холостячки-2".
Цікаво, що на біля готелю є заповідник з тваринами. Хветкевич поділився з шанувальниками фото з слоном та мавпочкою.
Дивіться всі фото зі дня народження Феліпе / Світлини зі сторінки Хветкевича
У коментарях зіркову пару привітало чимало підписників. Фани Хветкевича "засипали" Феліпе привітаннями та написали приємні слова:
- "З днем народження, Феліпе, ви найкращі!"
- "Молодці, живіть довгим і щасливим життям".
- "З днем народження, Феліпе! Хай здійсняться всі заповітні мрії!"
- "Ви такі класні! Я вас обожнюю! З днем народження, Феліпе!"
Як почалися стосунки Хветкевича з Феліпе
- Відомо, що Андрій перебував у стосунках зі своїм нареченим ще до участі у романтичному шоу "Холостячка-2". Роман з колумбійцем у нього зав'язався шість років тому.
- Феліпе зробив пропозицію фрідайверу ще на початку 2021 року. Тоді Хветкевич йому відмовив, оскільки не був готовий до створення родин. А вже наступного року Андрій опублікував фото з обручками, заінтригувавши шанувальників.
- Публічно Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут у серпні 2022 року. Злата Огнєвіч одна з перших привітала наречених. Цікаво, що мама Андрія Хветкевича здивувалася, бо "це була несподіванка".
- Вже в травні чоловіки офіційно уклали шлюб. Пара зіграла весілля у Мексиці на березі Тихого океану. Цікаво, що на весіллі була і Злата Огнєвіч.