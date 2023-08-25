Супруги недавно поселились в Хьюстоне (штат Техас). Андрей показывал поклонникам, как выглядит их новая квартира.

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На днях Фелипе исполнилось 35 лет. Андрей Хветкевич подготовил сюрприз для любимого – повез его на отдых в роскошную гостиницу.



Андрей Хветкевич с мужем / Фото с его инстаграммы

День рождения супруги отпраздновали романтично – праздничным обедом в роскошном ресторане, а затем – отдохнули в ванной на террасе.

Не нашел лучшего способа отпраздновать 35-летие Фелипе,

– поделился участник "Холостячки-2".

Интересно, что у отеля есть заповедник с животными. Хветкевич поделился с поклонниками фото со слоном и обезьяной.

Смотрите все фото со дня рождения Фелипе / Фотографии со страницы Хветкевича

В комментариях звездную пару приветствовало немало подписчиков. Фаны Хветкевича "засыпали" Фелипе поздравлениями и написали приятные слова:

"С днем рождения, Фелип, вы лучшие!"

"Молодцы, живите долгой и счастливой жизнью".

"С днем рождения, Фелип! Пусть исполнятся все заветные мечты!"

"Вы такие классные! Я вас обожаю! С днем рождения, Фелип!"

Как начались отношения Хветкевича с Фелипе