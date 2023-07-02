Подружжя оселилося в Г'юстоні, штат Техас. Вони придбали двокімнатну квартиру.

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Хветкевич показав підписникам, яку квартиру він обрав для життя з колумбійцем Феліпе. На кадрах помітно, що це простора двокімнатна квартира з панорамними вікнами.



Андрій Хветкевич з коханим купили квартиру в США / Фото з його інстаграму

У квартирі є кухня-студія, виконана у мінімалістичному стилі в світлих кольорах. Також у кімнатах багато зелені, а стіна навпроти обіднього столу на кухні прикрашена фотографіями закоханих з подорожей.

Андрій Хветкевич з коханим купили квартиру / Фото з його інстаграму

Шанувальникам Хветкевича квартира дуже сподобалася. У коментарях підписники зазначили, що вона дуже стильна, а вигляд з неї просто неймовірний:

"У вас чудовий смак, дім прекрасний".

"Клас! Багато світла, стильно, круто. Будьте щасливі в цьому домі!"

"Не дім, а казка. Дуже гарно".

"Який гарний дім. Нехай вам щастить у ньому".

"Шикарна квартира".

"Вау… дуже стильно і круто".

"Яка чудова квартира, а декор".

"Квартирка шикарна. А який це поверх? Просто моя мрія".

На світлинах помітно, що у Хветкевича досі платиновий блонд. Зазначимо, що пофарбувався він місяць тому, бо захотів вийти із зони комфорту та спробувати щось нове. Раніше в нього було чорняве волосся.

Нагадаємо, що в травні Андрій Хветкевич офіційно уклав шлюб зі своїм партнером Феліпе. Пара зіграла весілля у Мексиці на березі Тихого океану. Цікаво, що на весілля він запросив і Злату Огнєвіч, адже залишився із нею у дружніх відносинах.

Довідка! Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут у серпні 2022 року. Злата Огнєвіч одна з перших привітала наречених. Цікаво, що мама Андрія Хветкевича здивувалася, бо "це була несподіванка".