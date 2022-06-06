Андрій Хливнюк пригадав, як отримав поранення: "Це було в процесі падіння"
Джерело:"Зірковий шлях"
Наприкінці березня лідер гурту "Бумбокс" отримав осколкове поранення. Він розповів, як це сталося.
Український музикант Андрій Хливнюк з перших днів війни перекваліфікувався у військового. У березні він отримав поранення, але лиш тепер розповів подробиці.
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Андрій Хливнюк про поранення
Лідер гурту "Бумбокс" зізнався, що ховався від мінометного обстрілу, але не встиг застрибнути в яму.
"Це було в процесі падіння, бо ми застрибували в яму. Росіяни дочекалися, поки ми зупинимося, щоб вести вогонь прицільно, колона йшла, зупинилась. Ми почали розвантажувалися, щоб відпустити машини і йти форсувати річечку. Ми повинні були перейти на інший бік, щоб зайти в Ірпінь. І хлопці таки й зайшли. Вони перегрупувалися, почекали слушної години й зробили свою справу", – розповів Андрій Хливнюк.
Виконавець підкреслив, що його поранення було легким. Він весь час був при тямі й міг "стояти на ногах".
Дістали шмат заліза, зашили. Через цю хвилю ударну, можливо, кілька годин я був трошки такий "веселий“, матюкався. Але потім мав змогу зателефонувати, поговорити з усіма. Я був ходячий. Ніби тобі дали кулаком легенько і збили з ніг,
– зізнався Хливнюк.
Андрій Хливнюк після поранення / Фото з інстаграму співака
Що відомо про поранення Хливнюка
- З перших днів війни музикант боронив Київ у складі оперативної групи з ветеранів війни. 26 березня їхня колона потрапила під мінометний обстріл окупантів, Хливнюк отримав поранення – осколок влучив йому у праву щоку, під око.
- Лідеру "Бумбоксу" надали першу допомогу й поклали в лікарню. Він називав себе "трьохсотим", але усміхався й дякував за гори добрих слів.
- На лікарняному він навіть встиг здійснити свою мрію – поспілкувався з зіркою Pink Floyd. 76-річний рокер Девід Гілмор сам ініціював відеодзвінок до Хливнюка.
- Вже через тиждень Андрій Хливнюк повернувся у стрій та взяв в руки зброю, хоч під оком ще виднівся синець та пластир.