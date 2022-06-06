Український музикант Андрій Хливнюк з перших днів війни перекваліфікувався у військового. У березні він отримав поранення, але лиш тепер розповів подробиці.

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Андрій Хливнюк про поранення

Лідер гурту "Бумбокс" зізнався, що ховався від мінометного обстрілу, але не встиг застрибнути в яму.

"Це було в процесі падіння, бо ми застрибували в яму. Росіяни дочекалися, поки ми зупинимося, щоб вести вогонь прицільно, колона йшла, зупинилась. Ми почали розвантажувалися, щоб відпустити машини і йти форсувати річечку. Ми повинні були перейти на інший бік, щоб зайти в Ірпінь. І хлопці таки й зайшли. Вони перегрупувалися, почекали слушної години й зробили свою справу", – розповів Андрій Хливнюк.

Виконавець підкреслив, що його поранення було легким. Він весь час був при тямі й міг "стояти на ногах".

Дістали шмат заліза, зашили. Через цю хвилю ударну, можливо, кілька годин я був трошки такий "веселий“, матюкався. Але потім мав змогу зателефонувати, поговорити з усіма. Я був ходячий. Ніби тобі дали кулаком легенько і збили з ніг,

– зізнався Хливнюк.



Андрій Хливнюк після поранення / Фото з інстаграму співака

Що відомо про поранення Хливнюка