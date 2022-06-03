Український співак Андрій Хливнюк з перших днів війни пішов у Збройні Сили України. За цей час він не бачився з рідними й дітьми.

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Андрій Хливнюк про дітей

Виконавець пригадав перший день війни. Тоді він повертався до Києва після концерту в Маріуполі. Виступ "Бумбоксу" був останнім у драмтеатрі, який згодом розбомбили росіяни. Найперше тоді він згадав про сім'ю.

Перша думка – діти, сім'я. Що з ними? Чи був приліт? Чи живі вони? Чи жива мама? Я думав про те, щоб швидше добратися до Києва і якнайшвидше евакуювати рідних,

– поділився Андрій Хливнюк.

Співак розповів, що за місяці війни він став трохи іншою людиною, бо трохи постарішав. Втім, він зазначив, що не став злим. Також він згадав про своїх дітей – артист виховує сина й доньку, з якими не бачився 3 місяці.

"Мені один раз чи два снилися мої діти, тому що я обіцяв їм ще півмісяця тому поїхати з палатками з ними до теплої країни. Я обіцяв їм цю поїздку пів року. До цього я був на гастролях, але обіцяв, що зроблю це. Батьки мають виконувати свої обіцянки. Я свою не виконав. Мені снилося, що я з ними там. Я дуже їх люблю та дуже сумую за ними. Три місяці не бачив своїх дітей. Дякувати Богу, вони у безпеці", – додав Хливнюк.

Зауважимо, шоумен Володимир Остапчук також не бачив дітей вже 3 місяці. Його нащадки перебувають в Канаді, однак з ними нема зв'язку. Колишня дружина телеведучого не дає можливості зірковому батьку спілкуватись з донькою та сином: "Після війни розберемося, це її особистий вибір травмувати дітей".