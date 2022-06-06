Украинский музыкант Андрей Хливнюк с первых дней войны переквалифицировался в военного. В марте он получил ранение, но только теперь рассказал подробности.

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Андрей Хливнюк о ранениях

Лидер группы "Бумбокс" признался, что скрывался от минометных обстрелов, но не успел запрыгнуть в яму.

"Это было в процессе падения, потому что мы запрыгивали в яму. Россияне дождались, пока мы остановимся, чтобы вести огонь прицельно, колонна шла, остановилась. Мы начали разгружаться, чтобы отпустить машины и идти форсировать речушку. Мы должны были перейти на другую сторону, чтобы зайти в Ирпень. И ребята таки и зашли. Они перегруппировались, подождали удобного часа и сделали свое дело", – рассказал Андрей Хливнюк.

Исполнитель подчеркнул, что его ранение было легким. Он все время был в сознании и мог "стоять на ногах".

Достали кусок железа, зашили. Через эту волну ударную, возможно, несколько часов я был немного такой "веселый", матерился. Но потом мог позвонить, поговорить со всеми. Я был ходячий. Будто тебе дали кулаком легонько и сбили с ног,

– признался Хлывнюк.



Андрей Хливнюк после ранения / Фото с инстаграма певца

Что известно о ранении Хлывнюка