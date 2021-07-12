Дружина Андрія Джеджули заборонила йому бачитися з донькою
Джерело:інстаграм Андрія Джеджули
Скандал Андрія Джеджули з Юлією Леус набирає обертів. Після публічного конфлікту дружина заборонила шоумену бачитися з чотиримісячною донькою Аделіною. Вона пригрозила йому судом.
Блогерка Юлія Леус пішла на радикальний крок. Вона переїхала до старшої доньки Ангеліни. З квартири чоловіка Андрія Джеджули вона забрала не тільки свої речі, а й речі молодшої донечки. Ба більше, жінка заявила, що відтепер батько зможе побачити доньку лише через суд.
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Було шалено боляче спостерігати, як дитячі речі збираються, складаються. На моє запитання: "Коли я можу побачити дитину?". Відповідь проста: "Через суд",
– поділився шоумен.
Він додав, що їхня з Юлією особиста неприязнь не повинна впливати на його стосунки з донькою. Ведучий впевнений, що дружина вкладатиме у вуха Аделіні "свою версію того, що відбувається, і свою "неупереджену" історію".
"У цій країні час вже щось робити з законами, за яких в одного з батьків авторитарні права на дитину при рівних можливостях і навичках з виховання та догляду за нею", – написав обурений Джеджула.
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Реакція дружини Андрія Джеджули
Юлія Леус вже встигла відреагувати на відео чоловіка й відповіла йому в інстаграм-сторіс. Жінка підтвердила, що справді заборонила Андрію Джеджулі бачитися з донечкою, хоч ще тиждень тому не була такою категоричною.
"Тиждень тому, коли він мені писав, я говорила: "Ми одужаємо і можеш бачити, коли хочеш, я не збираюся забирати в тебе доньку", – пригадала блогерка.
Вона змінила позицію після того, як шоумен жодного разу не поцікавився, як почувається Аделіна, та провів прямий ефір, в якому "налив купу бруду, г*вна та брехні" на дружину.
Цей бідний, нещасний батько, який так жаліється, що йому не дають дитину, що буде все через суд, за тиждень жодного разу не зателефонував і не запитав, як його донька. Я не хочу його бачити, нехай суд вирішує, коли він бачитиметься з дитиною,
– різко заявила Юлія Леус.
Скандал Андрія Джеджули з Юлією Леус
- Вагітною жінка називала шоумена аб'юзером та розповіла, що він піднімав на неї руку. Вона навіть не хотіла вказувати його ім'я як батька донечки та натякала на розлучення.
- Незадовго після конфлікту блогерка відновила спілкування з чоловіком, а після народження донечки – повернулася в його квартиру.
- Наприкінці червня Юлія Леус захворіла на COVID-19 та заявила, що Андрій Джеджула з поліцією розшукував їх з донькою.
- За кілька днів блогерка ошелешила новим зізнанням. Шоумен нібито погрожував їй через гострі висловлювання, тому вона викликала на нього поліцію.
- Сам Андрій Джеджула в прямому ефірі назвав дружину "чудовим маніпулятором, який навчився жити коштом таких дурнів, як він". На його думку, Юлія розпалює скандал заради хайпу.