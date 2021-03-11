Наприкінці минулого року дружина шоумена Андрія Джеджула назвала його аб'юзером і заявила, що він піднімав на неї руку. На той час вагітна Юлія Леус оголосила, що хоче розлучитися з чоловіком, однак вони досі живуть разом. Ведучий пояснив, що ініціаторкою офіційного розриву була кохана, тому про її теперішні наміри він не знає.

45-річний Андрій Джеджула дав перше інтерв'ю після партнерських пологів з дружиною та розповів про стосунки в сім'ї після її скандальних заяв.

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Андрій Джеджула про скандал з дружиною

За три роки шлюбу ведучий та блогерка вже пережили розлучення, одружившись вдруге через три місяці. Нещодавно вони опинилися за крок до остаточного розірвання союзу. Дружина шоумена, перебуваючи на останньому терміні вагітності, публічно назвала чоловіка аб'юзером та зізналась про побиття.

Сам Андрій Джеджула відмовляється коментувати гучний конфлікт та наголошує, що ніколи не бив кохану. За його словами, вони нібито досі намагаються знайти підхід одне до одного.

"Я вважаю, це глибоко особисте. Ми намагаємося підібрати ключі одне до одного. Не існує родин, в яких немає конфліктів. Просто у всіх люди по-різному на них реагують. Ти говориш слово "побиття". Подивися на мене, я важу 96 кілограмів, 192 зріст. Якби я займався побиттям, як ти говориш… У нас є конфлікт, у нас є сварка, але кожен по-своєму трактує цю історію", – пояснив ведучий.

Навіть після того, як дружина привселюдно поливала його брудом, шоумен їй довіряє. "Вона добра, вона порядна, вона вірна", – додав Андрій Джеджула.

Андрій Джеджула про розлучення з дружиною

До народження донечки Юлія Леус заявляла, що подаватиме документи на розлучення. Проте, судячи з того, що шоумен був присутній на пологах дружини, під час виписки додому й далі живе з нею в одній квартирі, розлучення не буде. Сам Андрій Джеджула заявив, що це було лише в планах коханої, а відповідати за неї він не може.

Це треба у Юлі запитати. Це вона в нас майстер розлучень. Це ж вона була ініціатором першого. Я лише спеціаліст з одружень та освідчень,

– наголосив шоумен.

Зараз подружжя разом виховує новонароджену донечку Аделіну: Юлія годує крихітку грудьми, а Андрій – готує, прибирає та міняє підгузки. Схоже, конфлікт між ними вичерпано.

Що відомо про скандал Андрія Джеджули з дружиною: