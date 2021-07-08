Шоумен вперше публічно прокоментував ситуацію, яка склалася у його сім'ї. Джеджула пояснив, що раніше жодним чином не реагував на негативні висловлювання дружини на його адресу, бо спочатку вона була вагітна, потім годувала доньку грудьми. А також його робота не дозволяла коментувати такі дії обраниці.

До теми Дружина Джеджули заявила про погрози від чоловіка та викликала поліцію

Андрій Джеджула про скандал з дружиною

Днями чоловік звільнився з державного телеканалу, де працював ведучим, тому вирішив нарешті прокоментувати всі звинувачення, які неодноразово лунали на його адресу.

Дружину Юлію Леус Андрій назвав "чудовим маніпулятором, який навчився жити коштом таких дурнів, як він". Чоловік зазначив, що Юля стала популярною після того, як вийшла за нього заміж. Тепер вона багато часу проводить в інстаграмі, щоб про неї не забували.

Ви знали Юлю до знайомства зі мною? Вона була відомою артисткою, блогеркою, бізнесвумен, спортсменкою, мотиваторкою? Ні. Хайп – велика сила. Тільки хайпувати на людині, коштом якої ти живеш – це низько,

– емоційно сказав шоумен.

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Джеджула про "зникнення" дружини

Андрій також прокоментував інцидент, коли звернувся у поліцію для того, щоб знайти дружину. За його словами, він не знав, де Юлія поділася разом із маленькою дитиною. Банківська картка Леус зв'язана з його рахунком. Джеджула о 2:30 отримав повідомлення про те, що Юлія викликала таксі. Андрій поцікавився в обраниці, з ким була дитина, поки вона десь їздила, проте відповіді не отримав.

Ведучий запевнив, що він постійно допомагав дружині. Коли вона хворіла на коронавірус, він прибирав, готував, виконував іншу хатню роботу. Водночас працював. Джеджула вважає, що його дружині подобається "вдавати з себе жертву".

"Ви запитаєте мене, чому я так багато показую в інстаграм-сторіз? Бо це єдиний шанс показати реальний стан речей під час наклепу, який почався з кінця грудня! Я обрав позицію не відповідати, а справою доводити свою правоту! Щодня я все менше часу проводив з дитиною. Навіщо розповідати, що тобі не допомагають, коли ти лише плюєш на руку, яка хоче допомогти?", – наголосив ведучий.

Скандал у сім'ї Андрія Джеджули та Юлії Леус