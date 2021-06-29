Блогерка Юлія Леус давно заявляла, що хоче розлучитися з чоловіком Андрієм Джеджулою. Спочатку вона звинувачувала шоумена в аб'юзі, а тепер в його бік посипалися нові докори. За словами жінки, саме через ведучого вони з донькою заразились коронавірусом. Джеджула не лише не допомагає їй з Аделіною, а й заявляє в поліцію про їхнє зникнення.

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Юлія Леус розповіла, що днями їй зателефонували з поліції. Правоохоронці повідомили, що Андрій Джеджула звернувся до них з проханням знайти його дружину та чотиримісячну доньку, які нібито зникли безвісти. У цей час вона з дітьми мешкала на іншій квартирі, аби не заразити близьких.

Я на два дні переїхала. Він мені не дзвонив і не запитував, де ми. Мені зателефонували з поліції і сказали, що він заявив про мене як про зниклу безвісти з дитиною. Це тоді, як я була активною у соцмережі,

– поділилась блогерка.

Юлія додала, що як вона сама, як і поліцейські лише посміялися з заяви Андрія Джеджули. Ба більше, правоохоронці порадили показати шоумена лікарю.

Фото з інстаграму дружини Андрія Джеджули

Додамо, зараз Андрій Джеджула перебуває на гастролях у Харкові, що активно демонструє у своєму інстаграмі. До першої столиці України він приїхав з виставою, в якій грає з Ольгою Сумською та Віталієм Борисюком. За словами Юлії Леус, її зірковий чоловік проігнорував здачу ПЛР-тесту, тому невідомо, чи хворий він на COVID-19. Блогерка стверджує, що колеги шоумена вже перехворіли на коронавірус.

"Що йому тут робити? Діти деруться, і я з COVID-19 ледь дихаю. Там відпочити хоч можна і нібито робота", – поскаржилася дружина Джеджули.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Ольга Сумська справді зізнавалась, що мала симптоми COVID-19. Хворобу вона нібито перенесла ще влітку 2020-го, коли була на гастролях. Тоді зірка мала нежить і на два тижні втратила нюх, однак до лікаря не зверталась. До слова, чоловік акторки Віталій Борисюк і молодша донька Ганна мали подібні симптоми.