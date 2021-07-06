Зіркова матуся розповіла про ситуацію, яка знову виникла з її чоловіком – шоуменом Андрієм Джеджулою. За її словами, чоловік начебто погрожував їй через гострі висловлювання.
До слова Санта Дімопулос пояснила, чому її хворий на коронавірус син залишився в Україні з мачухою
Скажіть, будь ласка, як тут долікуватися? Якщо тварина приходить з вулиці і починає мені погрожувати, щоб я до завтрашнього вечора сказала, що у мене емоційний сплеск, що це неправда, що я казала. Або завтра ввечері мені буде гаплик. От як мені долікуватися, скажіть, будь ласка? Що з цим ідіотом хворим робити?
– емоційно розповіла Юлія Леус.
Вона додала, що через погрози викликала поліцію, але коли вони приїхали, Андрія вже не було вдома. Наступного дня вона з маленькою донькою переїхала з квартири на іншу, ймовірно, де жила під час ізоляції.
"Ну все, друзі, це сталося. Нарешті я пішла і тепер буду спокійно собі лікуватися та одужувати. А потім якось заїду та заберу речі та переїду вже повністю. До цієї квартири я вже не повернуся і про нього говорити не хочу", – додала жінка.
Юлія Леус пішла від чоловіка: дивіться відео
Що відомо про скандал у сім'ї Джеджули та Леус
- Все розпочалось ще кілька місяців тому, коли Юлія Леус була вагітна донькою від Джеджули. Вона заявляла, що мала загрозу викидня на останніх місяцях вагітності через чоловіка.
- Жінка заявляла, що він неодноразово підіймав на неї руку та не скупився на гострі образи. Але після народження дитини пара знову жила разом, ймовірно, заради доньки.
- Нещодавно Юлія Леус захворіла на коронавірус. В інфікування вона теж звинуватила чоловіка, оскільки той приховав, що на хворобу занедужав його батько, через що, можливо, і пішло зараження по усій сім'ї.
- Коли жінка вирішила ізолюватись від рідних на іншій квартирі, то Джеджула заявив про зникнення дружини і доньки. На це Леус лише посміялась та додала, що всі знали де вона, і чому таку виставу вирішив розіграти Джеджула – вона не розуміє.