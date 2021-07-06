Зіркова матуся розповіла про ситуацію, яка знову виникла з її чоловіком – шоуменом Андрієм Джеджулою. За її словами, чоловік начебто погрожував їй через гострі висловлювання.

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Скажіть, будь ласка, як тут долікуватися? Якщо тварина приходить з вулиці і починає мені погрожувати, щоб я до завтрашнього вечора сказала, що у мене емоційний сплеск, що це неправда, що я казала. Або завтра ввечері мені буде гаплик. От як мені долікуватися, скажіть, будь ласка? Що з цим ідіотом хворим робити?

– емоційно розповіла Юлія Леус.

Вона додала, що через погрози викликала поліцію, але коли вони приїхали, Андрія вже не було вдома. Наступного дня вона з маленькою донькою переїхала з квартири на іншу, ймовірно, де жила під час ізоляції.

"Ну все, друзі, це сталося. Нарешті я пішла і тепер буду спокійно собі лікуватися та одужувати. А потім якось заїду та заберу речі та переїду вже повністю. До цієї квартири я вже не повернуся і про нього говорити не хочу", – додала жінка.

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