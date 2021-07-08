Андрій Джеджула вперше за декілька місяців прокоментував негативні висловлювання дружини на його адресу. За словами чоловіка, Юлія навчилася вправно маніпулювати тими людьми, коштом яких живе.

До теми Чудовий маніпулятор, – Андрій Джеджула вперше прокоментував скандал з дружиною

Реакція Юлії Леус

Після того, як Андрій Джеджула провів прямий ефір на особистій інстаграм-сторінці та розповів свою версію ситуації, яка склалася між ним і дружиною, Юлія Леус довго не мовчала.

Вона оприлюднила ролик, де показала, як її обранець молиться на кухні перед великою кількістю ікон. Чоловік підняв руки догори та розмахував ним. Також у дописі вона згадала про видруки його розповіді, фото яких Джеджула поширив в мережі, та негативні коментарі на її адресу

"Я, вибачте, ще нічого не готувала. У мене немає часу на те, щоб видруки робити, скликати всіх дурних, фейкових і ображених на мене жінок – це великий успіх. Але відео, де людина молиться Богу, вирішила вам показати. Якому Богу – вирішуйте самі. Ось чому я не хотіла бути на кухні. Там ще немає фото покійної мами з чорною смугою, яка всю вагітність мене лякала. Але скоро я вам також все розказуватиму!", – написала Юлія під відео.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Леус захворіла на коронавірус. За словами жінки, вона вирішила ізолюватися від рідних, щоб не наражати їх на небезпеку. Чоловік знав, де вона перебуває, проте влаштував виставу й заявив у поліцію про зникнення дружини та доньки. Згодом Юлія заявила про погрози від Джеджули. Між подружжям вкотре розгорівся скандал.