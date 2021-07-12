Блогер Юлия Леус пошла на радикальный шаг. Она переехала к старшей дочери Ангелины. Из квартиры мужа Андрея Джеджулы она забрала не только свои вещи, но и вещи младшей дочери. Более того, женщина заявила, что отныне отец сможет увидеть дочь только через суд.

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Было безумно больно наблюдать, как детские вещи собираются, складываются. На мой вопрос: "Когда я могу увидеть ребенка?". Ответ прост: "Через суд",

– поделился шоумен.

Он добавил, что их с Юлией личная неприязнь не должна влиять на его отношения с дочкой. Ведущий уверен, что жена будет вкладывать в уши Аделине "свою версию происходящего, и свою "беспристрастную" историю".

"В этой стране пора уже что-то делать с законами, при которых у одного из родителей авторитарные права на ребенка при равных возможностях и навыках по воспитанию и уходу за ним", – написал возмущенный Джеджула.

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Реакция жены Андрея Джеджулы

Юлия Леус уже успела отреагировать на видео мужа и ответила ему в инстаграм-сторис. Женщина подтвердила, что действительно запретила Андрею Джеджуле видеться с дочкой, хотя еще неделю назад не была такой категоричной.

"Неделю назад, когда он мне писал, я говорила: "Мы выздоровеем, и можешь видеть, когда хочешь, я не собираюсь забирать у тебя дочь", – вспомнила блогер.

Она сменила позицию после того, как шоумен ни разу не поинтересовался, как чувствует себя Аделина, и провел прямой эфир, в котором "налил кучу грязи, г*вна и лжи" на жену.

Этот бедный, несчастный отец, который так жалуется, что ему не дают ребенка, что будет все через суд, за неделю ни разу не позвонил и не спросил, как его дочь. Я не хочу его видеть, пусть суд решает, когда он будет видеться с ребенком,

– резко заявила Юлия Леус.

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