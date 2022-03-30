30-річна ведуча переконана, що патріотизм українця вимірюється вчинками та справами, але не словами чи мовою. Вона не спілкуватиметься українською мовою в побуті і попросила шанувальників не нав'язувати їй протилежну думку.

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"Я народилася в Києві. Навчалася в україномовній школі. Також навчалася в університеті та на курсах, працювала на телебаченні. І, звичайно, красиво розмовляю українською мовою. Мої улюблені предмети у школі – українська мова, українська та зарубіжна література. Я народилася в сім'ї, де батько розмовляв афганською мовою, потім російською з акцентом, і він трохи знає українську, але не досконало", – звернулась вона до фанатів українською мовою.

На думку Раміни, українці повинні знати державну мову, але не зобов'язані нею розмовляти. А нав'язування для людини – це маніпуляції, якими займались колись політики, "щоб натиснути на болючі точки".

"Я вважаю, що коли ви починаєте ділити людей на Схід України, на Захід України... Ми всі – Україна. Це наша єдина держава. Так, я згодна з тим, що треба знати мову, треба вміти гарно писати українською. Але не можна ділити людей на хороших і поганих – тих, хто спілкується українською і не спілкується... Коли ви кажете: "Дайте мені каву, а не кофе", ви розумієте, що ви сієте агресію? Люди і так дуже тяжко переживають усе, що коїться навколо", – каже Есхакзай і додає, що називати одних людей з одного регіону патріотами, а інших – ні через мову – це лицемірство.

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Я не хочу говорити українською мовою. У мене такий психотип, коли кажуть, що я погана, коли мене утискають, я не стану кращою. Якщо ви хочете, щоб люди змінилися, треба з ними добре спілкуватися і не насаджувати якісь свої бажання. А зробити так, щоб вони самі захотіли перейти на українську або частково перейти. Це все треба робити з добрими намірами,

– підсумувала Раміна.

Важливо: згідно з результатами останнього опитування групи "Рейтинг", 83% українців хочуть, аби українська була єдиною державною мовою в Україні. Така думка домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах.