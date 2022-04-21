Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, рассказал об украинском языке в его жизни. Также он поделился чем гордится в своей карьере.

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Андрей Данилко о родном языке

Исполнитель объяснил, что готов перейти на украинский язык, но для этого ему нужно время. С детства Данилко говорил по суржику.

Главное, чтобы меня не заставляли. Все придет с течением времени, но это определенный процесс. Мой родной язык – это суржик! Я не мог от него избавиться – это действительно большая проблема,

– сказал Андрей Данилко.

Мужчина добавил, что для тех, кто вырос на западе Украины, более естественно говорить на украинском языке. В то время как у него все было иначе. Чтобы избавиться от суржика, Андрей Данилко учил русский.

"Поэтому, наверное, Сердючка в свое время была для меня определенным спасением, ведь она говорила как я. Я очень долгое время потратил на то, чтобы более-менее говорить на каком-то одном языке", – добавил он.

Об украинской песне

Андрей Данилко также признался, что в его карьере есть факт, которым он очень гордится. Это момент, когда он уехал получать "Золотой граммофон" в России за песню на украинском языке.

Я помню, что песня "Гоп-гоп" на украинском выиграла "Золотой граммофон", и мы отправились в кремль, где получили статуэтку. Кстати, эта песня и определила настоящую Сердючку,

– поделился артист.

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