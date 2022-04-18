На початку війни з Росії виїхали кілька топових артистів, які не побоялися піти проти режиму – Максим Галкін з Аллою Пугачовою, Іван Ургант, Земфіра та інші. Тоді як Філіп Кіркоров – залишився й вдавав, що нічого не відбувається. Він кинув усіх своїх українських друзів – не лише Полякову та Остапчука, а й Андрія Данилка.

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Андрій Данилко про Кіркорова і російських зірок, які мовчать

За словами шоумена, він особливо не чекав якихось дзвінків від друзів з Росії, зокрема від Філіпа Кіркорова. На думку зірки, йому, як і іншим, нічого сказати.

Кіркоров перебуває в ситуації розгубленості, знаючи його. Краще нехай мовчить, ніж як Басков… Сильних дуже мало. Звичайно, всі бояться, це чистий страх,

– пояснив Андрій Данилко.

Він переконаний, що Кіркоров та інші ігнорують війну в Україні не тому, що їм байдуже, а тому, що бояться перейти дорогу Путіну й втратити розкішне життя, до якого вони звикли.

"Артисти дуже залежні від концертів, корпоративів. У мене є якась фінансова подушка, і я можу сказати Russia goodbye, а вони так не можуть. Тому що так, як вони звикли жити, це великі гроші", – вважає Данилко.

Ба більше, він додав, що ніколи не належав до тусівки російських артистів. Серед них скромний Данилко почувався чужим, не у своїй тарілці.

У мене завжди були відсторонені стосунки, і я дуже радів, що живу у Києві. Не входив у тусівку. Я не тусовочна людина, тому в мене й друзів особливих не було,

– підкреслив Данилко.