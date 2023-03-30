Достойна відповідь Орландо Блуму: Бєдняков потролив росіян, які притягли Джигурду у Волноваху

Кремлівський пропагандист Нікіта Джигурда приїхав у тимчасово окуповану Волноваху, щоб потриматися за гранату та попіаритися на війні. Андрій Бєдняков думає, що недоактора на Донеччину притягли у відповідь на приїзд зірки Голлівуду Орландо Блума.

У мережу потрапило відео, де 62-річний Нікіта Джигурда у формі російський вояк пнеться зі шкури, щоб показати, який він "патріот". Під дверима Волноваської районної держадміністрації псевдоактор зачитав свій пропагандистський вірш.

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"Русские умеют хворь лечить, болезнь всех тех, кто мир злом заражает. Русские как раковую опухоль врачи нацизм безжалостно и жестко вырезают", – з надривом сказав Джигурда, а присутні розсміялися й поаплодували. На цей перформанс в окупованій Волновасі звернув увагу тревел-ведучий Андрій Бєдняков.

Реакція Бєднякова на приїзд Джигурди у Волноваху

Ютубер пожартував, що так Росія відповіла на приїзд в Україну голлівудського актора та посла доброї волі UNICEF Орландо Блума, який зустрівся з Зеленським і пройшов тест на українця від Укрзалізниці.

Черговий довб**об приїхав до української Волновахи. Потримав гранати, порозповідав вірші. Нікіта Джигурда про "ракову пухлину" вєщаєт. Вирішили достойно відповісти на приїзд Орландо Блума,

– прокоментував Андрій Бєдняков.

Андрій Бєдняков про Джигурду у Волновасі / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

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Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков емоційно коментував приїзд Путіна до свого Маріуполя. Він був вражений лицемірством російського диктатора, який питав місцевих, чи подобається їм місто, а "вдячні" маріупольці, які давали коментарі пропагандистським каналам, його дуже розізлили.

До речі, раніше Андрій Бєдняков тролив Олю Бузову, яка припхалася в окупований Донецьк з коробками і камерами, і ставив на місце запроданку Надію Бабкіну, яка фотографувалася на тлі вщент зруйнованого драмтеатру в Маріуполі.