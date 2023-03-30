В сеть попало видео, где 62-летний Никита Джигурда в форме российский воин лезет из шкуры, чтобы показать, какой он "патриот". Под дверью Волновахской районной госадминистрации псевдоактер зачитал свое пропагандистское стихотворение.

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"Русские умеют хворь лечить, болезнь всех тех, кто мир злом заражает. Русские как раковую опухоль врачи нацизм безжалостно и жестко вырезают", – с надрывом сказал Джигурда, а присутствующие рассмеялись и поаплодировали. На этот перформанс в оккупированной Волновахе обратил внимание тревел-ведущий Андрей Бедняков.

Реакция Беднякова на приезд Джигурды в Волноваху

Ютубер пошутил, что так Россия ответила на приезд в Украину голливудского актера и посла доброй воли UNICEF Орландо Блума, который встретился с Зеленским и прошел тест на украинца от Укрзализныци.

Очередной долб**об приехал в украинскую Волноваху. Подержал гранаты, рассказал стихи. Никита Джигурда о "раковой опухоли" вещает. Решили достойно ответить на приезд Орландо Блума,

– прокомментировал Андрей Бедняков.

Андрей Бедняков о Джигурде в Волновахе / Фото из инстаграм-сторис ведущего

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Напомним, ранее Андрей Бедняков эмоционально комментировал приезд Путина в свой Мариуполь. Он был поражен лицемерием российского диктатора, который спрашивал местных, нравится ли им город, а "благодарные" мариупольцы, которые давали комментарии пропагандистским каналам, его очень разозлили.

Кстати, раньше Андрей Бедняков троллил Олю Бузову, которая притолкалась в оккупированный Донецк с коробками и камерами, и ставил на место запроданку Надежду Бабкину, которая фотографировалась на фоне полностью разрушенного драмтеатра в Мариуполе.