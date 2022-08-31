У Маріуполь, який російські окупанти довели до гуманітарної катастрофи, Бабкіна припхалася поспівати пісень. Цікаво, що не лише своїх, а й українських народних. У мережі вона збрехала, що місцеві "приймали її з захопленням", а в неї самої "стояв у горлі ком". Очевидно, не від жахів, які накоїли її вояки в українському місті, адже в путіністки вистачило розуму фотографуватися на тлі розбомбленого драмтеатру.

До теми Віддам будь-які кошти, щоб мене відвезли додому, – Бєдняков розплакався, згадавши про Маріуполь

Як Бєдняков поставив на місце Бабкіну

Надія Бабкіна зі своїм пісенним військом і ботоксом приїхала і сфотографувалася на тлі Маріупольського драмтеатру. На тлі театру, бомбу на який скинув російський літак. На тлі театру, де загинуло близько 300 людей, які ховалися від російських снарядів,

– прокоментував Андрій Бєдняков.

Геотегом в інстаграмі ведучий нагадав Бабкіній, що "Маріуполь – це Україна".

Путіністка Бабкіна в окупованому Маріуполі / Фото з інстаграм-сторіс Андрія Бєдняков

Цікаво, що гастролі Бабкіної на Маріуполі не закінчуються. Їй та її продажному ансамблю заплатили одразу на кілька концертів у кількох окупованих росією містах. Зокрема в Луганську, де вона вже встигла зганьбитися напередодні.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков уже пообіцяв "дати п**ди" російському блогеру та українофобу Артємію Лєбєдєву, який приїжджав у Маріуполь у липні, позував на тлі "Азовсталі", Запорізької АЕС і глузував з Зеленського.