Раніше ми розповідали, що Орландо Блум зустрівся з українськими дітьми у київському метро. Згодом українці влаштували актору тест на "українськість". Відео опублікували на офіційній сторінці Укрзалізниці.
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Орландо Блум дорогою до Києва зробив те, що багато іноземців не можуть зробити. Зокрема, голлівудський актор вимовив слово "Укрзалізниця".
Невідомо, скільки на це знадобилося спроб, але Блум зміг доволі чітко сказати це на камеру. А ще він трішки потролив музиканта Боно з відомого року-гурту U2.
Нагадаємо, що Боно у травні 2022 року теж намагався пройти мовне випробування "Укрзалізницею". У підсумку, в нього таки не вийшло чітко вимовити назву. Тому Орландо Блум похизувався своїм успіхом, зазначивши у відео "Вибач, Боно. У мене вийшло".
До слова, що американський актор Орландо Блум приїхав до України 26 березня. Востаннє він був в нашій країні в 2016 році. За словами актора, він і подумати не міг, що війна розростеться на всю територію України.
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