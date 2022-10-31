Оля Бузова стала головною героїнею сюжетів на пропагандистських телеканалах. Вона приїхала в окупований Донецьк, аби потриматися за коробки, в яких, за її словами, гуманітарка для місцевих, і, звичайно ж, робила це на камеру. З цієї витівки "багатофункціональної персони" посміялися Єфросиніна та Бєдняков.

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Єфросиніна "рознесла" Бузову за гуманітарку в Донецьку

Отже, у Донецьку гундить Ольчик. Привезла камери і вантажівку з коробками. Привезла дядька-підказника і невивчений текст,

– гостро прокоментувала Єфросиніна.

Єфросиніна потролила Бузову за гуманітарку в Донецьку / Фото з інстаграм-сторіс

Вона вважає, що як тільки Росія впаде, такі як Бузова одразу ж "заспівають", що їх змушували танцювати під дудку Путіна та пхатися на окуповані території України гуманітаркою.

"Знаєте, про що я думаю, дивлячись на цих випердишів медіапропаганди? Про те думаю, де б зараз купити той протиблювотний засіб, який зможе подіяти, коли при розвалі режиму РФ, вони всі почнуть розкаюватися? Коли потече блеяння "нас змусили", "у нас не було вибору", "ми завжди любили український народ і просимо у нього пробачення за все", – висловилася телеведуча.

Маша Єфросиніна ще на початку війни підрахувала, що якби хоча б 20 блогерів чи зірок мільйонників виступили проти війни, в Росії піднялося б понад 200 мільйонів громадян. Однак так звані селебріті прогнулися під режим.

Єфросиніна потролила Бузову за гуманітарку в Донецьку / Фото з інстаграм-сторіс

Андрій Бєдняков теж відреагував

Шоумен принизив запроданку Бузову й запитав, чи не забула вона закордонний паспорт при перетині кордону. Телезірка, до речі, незаконно потрапила в Україну, адже після концертів в окупованому Росією Криму фігурує в базі "Миротворець".

Заслужена артистка трьох літер знову в Донецьку. А штамп у паспорті про перетин кордону поставила?

– написав Андрій Бєдняков в інстаграм-сторіс.

Бєдняков потролив Бузову за гуманітарку в Донецьку / Фото з інстаграм-сторіс