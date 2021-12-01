За словами Ірини Федишин, автомобіль вона припаркувала біля дому всього на кілька годин. Однак цього часу вистачило автокрадіям, аби обчистити елітний Porsche Cayenne. Столичні злодії викрали передні фари та бокові дзеркала. Зірка має надію знайти їх через поліцію.

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Я в шоці, тому що фар і дзеркал немає. Викликали поліцію, намагаємося розібратися. Я чула, що з Porsсhe можуть знімати фари,

– поділилася Ірина Федишин.

До слова, вона вже встигла підрахувати збитки від крадіжки. Лише за одну фару співачці доведеться віддати щонайменше 20 тисяч гривень.

"Коли я побачила ціну на ті фари, то була шокована", – прокоментувала артистка.

Авто Ірини Федишин без передніх фар / Скриншот з відео

Авто Ірини Федишин без бокових дзеркал / Скриншот з відео

За останній місяць Ірина Федишин вже втретє потрапляє в прикрі ситуації: