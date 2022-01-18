Іванна Онуфрійчук обожнює мандрівки. Її стрічка в інстаграмі наповнена великою кількістю світлин з рідних країн і континентів. Ще одну зимову відпустку знаменитість вирішила провести в Африці.
Дивіться також Красива мандрівка в серце Африки, – Тарас Цимбалюк з дружиною відпочиває в Кенії
Іванна Онуфрійчук на сафарі в Кенії
Цієї зими ведуча вже насолоджувалася теплими днями на березі океану на Мальдівах та каталася на лижах у Франції. Тепер вона разом із коханим Алмазом полетіла в Кенію. Там подружжя побуває на африканському сафарі. Це була маленька мрія Іванни, яка здійснилася саме цієї зими.
Для сафарі ведуча обрала комфортне вбрання. Вона позувала на камеру в коротких чорних шортах і чорній футболці. Поєднала їх зі зручними кедами. Серед аксесуарів look знаменитості доповнила маленька сумочка через плече, бежевий капелюх і сонцезахисні окуляри. Волосся Іванна зібрала у хвіст ззаду, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж.
Пригоди починаються! Так давно я мріяла про сафарі Африкою і така щаслива, що саме зараз ми сюди приїхали! Запрошую вас зі мною у подорож в Кенію!
– написала зірка під фото.
Іванна Онуфрійчук в Кенії / Фото з інстаграму ведучої
Українські зірки на відпочинку
- Джамала з чоловіком і дітьми полетіла в сонячний Єгипет.
- Настя Каменських і Потап відпочивають у Мексиці.
- Сергій Притула з дружиною також вирушили в романтичну мандрівку в Мексику.