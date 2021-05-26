Знаменитість поділилася з 1,6-мільйонною аудиторією в інстаграмі, що дорогою до Волочиська в неї вкрали 7 тисяч гривень та дві банківські картки! Інцидент відбувся вночі, коли Анна Трінчер спала в закритому на ключ купе зі своєю командою.

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Прокинувшися вранці, концертна директорка співачки помітила, що її сумка лежить на підлозі. Як тільки потяг зупинився на станції, з банківських карток чотири рази поспіль намагалися зняти гроші. Команда артистки оперативно переказала всі кошти на іншу картку та викликала поліцію.

У пограбуванні Анна Трінчер звинуватила працівників Укрзалізниці, які допомогли грабіжникам відчинити замкнені двері.

Величезне дякую хочу сказати Укрзалізниці, яка наймає таких класних працівників, провідників, які домовляються з підставними людьми, дають їм ключі від купе, ті крадуть гроші,

– емоційно прокоментувала співачка.

Разом з тим зірка поскаржилася, що навіть в купейних вагонах немає камер відеоспостереження. "У вагонах немає камер! З таким самим успіхом можна вбити людину, і ніхто не здогадається, хто це зробив", – завершила Анна Трінчер.

Анну Трінчер пограбували в потязі: дивіться відео онлайн

Додамо, Анна Трінчер – не перша зірка, яку пограбували в потязі. У січні минулого року брата співачки TAYANNA пограбували у поїзді "Москва – Одеса". Тоді в артиста Міші Марвіна, який будує кар'єру в Росії, вкрали всі гроші.