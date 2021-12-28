Успішна виконавиця Alyona Alyona розповіла про інцидент, що стався з нею зранку 28 грудня. У Києві зірка стала жертвою крадіїв.

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Alyona Alyona пограбували

Реперка розповіла, що у неї з рюкзака витягнули гаманець. Там були банківські картки зірки. Alyona Alyona не повідомила, чи мала вона у гаманці готівку й інші дорогоцінні речі.

Ось такий раночок. Рік тому також гаманець витягли. Щось мене життя нічому не вчить,

– прокоментувала ситуацію Alyona Alyona.

Та згодом одна з підписників написала виконавиці про те, що її гаманець начебто знайшли на Дорогожичах. Завдяки банківським карткам і вдалося повідомити про це саму Alyona Alyona.



Alyona Alyona пограбували / Скриншот з інстаграм-сторіз зірки

Хто з зірок ставав жертвою грабіжників