Успішний український телеведучий Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я – Яцечко Анатолій Анатолійович) очікує народження сина. Зовсім скоро шоумен стане багатодітним батьком. Чоловік поділився, як планує назвати малюка.
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Як Анатолій Анатоліч назве сина
Анатолій разом з дружиною Юлією Бойко вже підготував варіанти імен для сина. Їх є кілька.
У нас варіант Роберт. Мені дуже подобається. Скорочено як Роббі – Роббі Вільямс, мені він дуже подобається. Потім мені подобається Мартін. Будь-яке ім’я із прізвищем Яцечко дивно звучить. Потім є у нас Нілс,
– розсекретив ведучий.
Анатолій Анатоліч додав, що вирішив бути присутнім на пологах. Він розповів, що його надихнути колеги-чоловіки, які брали участь у партнерських пологах.
"Вони сказали, що це перевернуло їхнє життя, тому я в очікуванні цього процесу. Думаю, і в мені щось зміниться після цього", – вважає зірка.
Інтерв'ю з Анатолієм Анатолічем: дивіться відео онлайн
Анатолій Анатоліч стане багатодітним батьком: що про це відомо
- Про вагітність дружини шоумена стало відомо 24 лютого. Сім'я поділилась, що дуже щаслива від цієї новини. Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією Бойко виховують ще 2 донечок – Алісу та Лоліту.
- Згодом в ефірі однієї з програм ведучий розрізав торт, середина якого була блакитною. Так він оголосив, що стане батьком хлопця.
- Знаменитість одного разу розсмішив мережу кумедним фото, де показав листування з вагітною дружиною та її забаганки в їжі.