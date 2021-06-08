Успішний український телеведучий Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я – Яцечко Анатолій Анатолійович) очікує народження сина. Зовсім скоро шоумен стане багатодітним батьком. Чоловік поділився, як планує назвати малюка.

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Як Анатолій Анатоліч назве сина

Анатолій разом з дружиною Юлією Бойко вже підготував варіанти імен для сина. Їх є кілька.

У нас варіант Роберт. Мені дуже подобається. Скорочено як Роббі – Роббі Вільямс, мені він дуже подобається. Потім мені подобається Мартін. Будь-яке ім’я із прізвищем Яцечко дивно звучить. Потім є у нас Нілс,

– розсекретив ведучий.

Анатолій Анатоліч додав, що вирішив бути присутнім на пологах. Він розповів, що його надихнути колеги-чоловіки, які брали участь у партнерських пологах.

"Вони сказали, що це перевернуло їхнє життя, тому я в очікуванні цього процесу. Думаю, і в мені щось зміниться після цього", – вважає зірка.

Інтерв'ю з Анатолієм Анатолічем: дивіться відео онлайн

Анатолій Анатоліч стане багатодітним батьком: що про це відомо