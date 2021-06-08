Успешный украинский телеведущий Анатолий Анатолич (настоящее имя – Яцечко Анатолий Анатольевич) ожидает рождения сына. Совсем скоро шоумен станет многодетным отцом. Мужчина поделился, как планирует назвать малыша.

Интересно Леся Никитюк отпраздновала 40 годовщину брака родителей: фото

Как Анатолий Анатолич назовет сына

Анатолий вместе с женой Юлией Бойко уже подготовил варианты имен для сына. Их несколько.

У нас вариант Роберт. Мне очень нравится. Сокращенно как Робби – Робби Уильямс, мне он очень нравится. Потом мне нравится Мартин. Любое имя с фамилией Яцечко странно звучит. Затем у нас Нилс,

– рассекретил ведущий.

Анатолий Анатолич добавил, что решил присутствовать на родах. Он рассказал, что его вдохновить коллеги-мужчины, которые принимали участие в партнерских родах.

"Они сказали, что это перевернуло их жизнь, поэтому я в ожидании этого процесса. Думаю, и во мне что-то изменится после этого", – считает звезда.

Интервью с Анатолием Анатолич: смотрите видео онлайн

Анатолий Анатолич станет многодетным отцом: что об этом известно