Батьки української телеведучої Лесі Нікітюк – Іван та Катерина Нікітюки – відзначають 40 річницю весілля. Зіркова донька приєдналась до святкування та опублікувала миловидні фото батьків на особистій сторінці в інстаграмі.
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Батьки Лесі Нікітюк святкують 40 років спільного життя
Телеведуча та її найрідніші разом відсвяткували річницю шлюбу, посидівши у домашній атмосфері в альтанці з келихом вина. Усміхнені батьки зірки продемонстрували на камеру срібні обручки, які носять вже 40 років.
Великий бокал підіймаю за батьків. Сьогодні вони святкують річницю весілля! 40 років разом, у горі й радості у бідності й не дуже багатстві. Мама Кет і Ів-Сент-Іван, щоб ви мені були здорові,
– написала Леся Нікітюк.
Знаменитість позувала перед камерою у стильному образі. Вона приміряла смугастий топ, який задерла, щоб продемонструвати підтягнутий живіт, а також чорні лосини. Леся Нікітюк вирівняла та розпустила волосся, а на обличчі зробила гарний макіяж у нюдових відтінках.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Реакція мережі
Прихильників Лесі Нікітюк зачарували світлини її батьків. У коментарях вони поділилися враженнями від фото та приєдналися до привітань з рубіновим весіллям:
- "Дуже схожа на маму";
- "Мої вітання! Щасливого подальшого життя батькам, і Вам, Лесю, бажаю щастя в особистому житті";
- "Клас! Вітаю! Хай в любові й в радості через 40 років ще таку гарну фотографію зроблять. І щоб там було багато внуків та правнуків! Гірко!";
- "Здоров'я та щастя вашим батькам. Нехай живуть в мирі та злагоді ще довгі роки";
- "Якби 40 років вони не зустрілися і не покохали один одного, не було б у нас такої чудової та мегапозитивної Лесі";
- "Прекрасна донечка у прекрасних батьків. Здоров'я і щастя";
- "Довгих та щасливих років життя".