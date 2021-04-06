Український телеведучий Анатолій Анатоліч разом із дружиною очікує на народження третьої дитини. Анатолій вирішив показати шанувальникам забаганки коханої в їжі та оприлюднив частину листування.

Анатолій Анатоліч та Юлія Бойко зовсім скоро стануть батьками сина. Подружжя виховує також двох дочок – Алісу та Лоліту. Поки Юля перебуває в особливому стані, її чоловік вирішив показати, як змінилися смакові вподобання під час вагітності.

Читайте також Дан Балан і Тіна Кароль на "Голосі країни" підігріли чутки про роман

Листування Анатолія Анатоліча з дружиною

Чоловік оприлюднив частину особистого листування з коханою. У повідомленні Юлія просить привезти додому 2 великі біляші з м'ясом, ситро та 5 пончиків зі згущеним молоком. "Буде зроблено", – написав їй у відповідь Анатолій.

Прекрасний час вагітності,

– зазначив ведучий.

У коментарях до цієї публікації Бойко жартома наголосила, що це мало залишитися між ними.

Такий допис повеселив підписників ведучого, про що вони пишуть у коментарях. Також прихильниці Анатолія, які вже були вагітні, діляться своїми спогадами щодо уподобань в їжі.