Анатолій Анатоліч показав листування з вагітною дружиною
Український телеведучий Анатолій Анатоліч разом із дружиною очікує на народження третьої дитини. Анатолій вирішив показати шанувальникам забаганки коханої в їжі та оприлюднив частину листування.
Джерело:інстаграм Анатолія Анатоліча
Анатолій Анатоліч та Юлія Бойко зовсім скоро стануть батьками сина. Подружжя виховує також двох дочок – Алісу та Лоліту. Поки Юля перебуває в особливому стані, її чоловік вирішив показати, як змінилися смакові вподобання під час вагітності.
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Листування Анатолія Анатоліча з дружиною
Чоловік оприлюднив частину особистого листування з коханою. У повідомленні Юлія просить привезти додому 2 великі біляші з м'ясом, ситро та 5 пончиків зі згущеним молоком. "Буде зроблено", – написав їй у відповідь Анатолій.
Прекрасний час вагітності,
– зазначив ведучий.
У коментарях до цієї публікації Бойко жартома наголосила, що це мало залишитися між ними.
Такий допис повеселив підписників ведучого, про що вони пишуть у коментарях. Також прихильниці Анатолія, які вже були вагітні, діляться своїми спогадами щодо уподобань в їжі.
- "Я, коли була вагітна взимку, просила персики. Дуже хотіла саме їх, а ніде не було. Від цього хотілося ще більше".
- "Це дуже смішно!"
- "Вагітність – це можливість пізнати жінку з нового, неочікуваного боку".
- "Мій звичний стан під час вагітності".
- "Також дуже хотіла біляші, коли була вагітна".
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