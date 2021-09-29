Анатолій Анатоліч розповів, хто із зірок стануть його кумами

Телеведучий Анатолій Анатоліч невдозі похрестить свого сина Ніла. А поки тривають підготовчі процеси, він розповів, що хрещеними хлопчика стануть хореограф Влад Яма та Ірина Федорцова – співвласниця музичного фестивалю Atlas Weekend.

Анатолій Анатоліч втретє став батьком 20 червня, хлопчика назвали Нілом. Через три місяці після пологів дружини чоловік поділився, що його зіркові друзі зовсім скоро стануть кумами. З Владом Ямою та його дружиною сім'я часто подорожує, а Ірина – була його однокласницею у Кривому Розі.

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Чудова сім'я наших друзів – Влад і Ліліана Ями. Влад стане хрещеним. Влад, ти в неймовірній боротьбі вирвав це місце. Це була жорстка битва, але ми обрали тебе,

– пожартував Анатоліч



Анатолій Анатоліч та Влад Яма / Фото з інстаграму ведучого

Щоправда, дату хрестин Анатоліч поки що не поспішає розсекречувати.

Нагадаємо, Віктор Павлік зізнався, що переймається через різницю у віці з новонародженим сином. Артист максимально слідкує за своїм здоров'ям.

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