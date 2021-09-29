Анатолій Анатоліч втретє став батьком 20 червня, хлопчика назвали Нілом. Через три місяці після пологів дружини чоловік поділився, що його зіркові друзі зовсім скоро стануть кумами. З Владом Ямою та його дружиною сім'я часто подорожує, а Ірина – була його однокласницею у Кривому Розі.

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Чудова сім'я наших друзів – Влад і Ліліана Ями. Влад стане хрещеним. Влад, ти в неймовірній боротьбі вирвав це місце. Це була жорстка битва, але ми обрали тебе,

– пожартував Анатоліч



Анатолій Анатоліч та Влад Яма / Фото з інстаграму ведучого

Щоправда, дату хрестин Анатоліч поки що не поспішає розсекречувати.

Нагадаємо, Віктор Павлік зізнався, що переймається через різницю у віці з новонародженим сином. Артист максимально слідкує за своїм здоров'ям.

Що відомо про пологи дружини Анатоліча