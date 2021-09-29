Анатолій Анатоліч втретє став батьком 20 червня, хлопчика назвали Нілом. Через три місяці після пологів дружини чоловік поділився, що його зіркові друзі зовсім скоро стануть кумами. З Владом Ямою та його дружиною сім'я часто подорожує, а Ірина – була його однокласницею у Кривому Розі.
Дивіться також Катя Осадча зворушливо привітала старшого сина з 19-річчям: архівні фото
Чудова сім'я наших друзів – Влад і Ліліана Ями. Влад стане хрещеним. Влад, ти в неймовірній боротьбі вирвав це місце. Це була жорстка битва, але ми обрали тебе,
– пожартував Анатоліч
Анатолій Анатоліч та Влад Яма / Фото з інстаграму ведучого
Щоправда, дату хрестин Анатоліч поки що не поспішає розсекречувати.
Нагадаємо, Віктор Павлік зізнався, що переймається через різницю у віці з новонародженим сином. Артист максимально слідкує за своїм здоров'ям.
Що відомо про пологи дружини Анатоліча
- Про вагітність дружини шоумена Юлії стало відомо 24 лютого. Сім'я поділилась, що дуже щаслива від цієї новини. Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією Бойко виховують ще 2 донечок – Алісу та Лоліту.
- Згодом в ефірі однієї з програм ведучий розрізав торт, середина якого була блакитною. Так він оголосив, що стане батьком хлопця.
- 20 липня щаслива сім'я дочекалась народження хлопчика Ніла.