Катя Осадча народила першого сина у 19-річному віці. Вона досі пам'ятає ті неповторні емоції, коли вперше побачила обличчя Іллі. У неймовірно щасливий і важливий для неї день ведуча оприлюднила рідкісні світлини.

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Фото Каті Осадчої з сином Іллею

Ведуча на знімках позувала з Іллею у різному віці. Оскільки він полетів на навчання в Сполучені Штати Америки, то день народження вони не зможуть відсвяткувати разом. Осадча зазначила, що вперше вони проведуть цей день за тисячі кілометрів один від одного.

Особливі побажання відома матуся висловила синові особисто, а з понад 1,7-мільйонною аудиторією підписників в інстаграмі поділилася миловидними світлинами.



Катя Осадча з сином Іллею / Фото з інстаграму ведучої



Катя Осадча з сином Іллею / Фото з інстаграму ведучої



Катя Осадча з сином Іллею / Фото з інстаграму ведучої



Катя Осадча з сином Іллею / Фото з інстаграму ведучої



Катя Осадча з сином Іллею / Фото з інстаграму ведучої



Син Каті Осадчої – Ілля / Фото з інстаграму ведучої



Катя Осадча з сином Іллею / Фото з інстаграму ведучої

Текст публікації Каті Осадчої:

Іллі сьогодні виповнюється 19 років. Перший раз святкуємо цей день за тисячі кілометрів один від одного, але це не заважає зробити його святковим.



Іллє, ти моя гордість і найбільша у світі любов! Нехай все омріяне втілиться, а все решта – скажу особисто.



На першому фото мені 19, а Іллі – пів року. Але це не означає, що мене вже час робити бабусею.