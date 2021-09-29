Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом 20 июня, мальчика назвали Нилом. Через три месяца после родов жены мужчина поделился, что его звездные друзья совсем скоро станут кумовьями. С Владом Ямой и его женой семья часто путешествует, а Ирина – была его одноклассницей в Кривом Роге.
Смотрите также Катя Осадчая трогательно поздравила старшего сына с 19-летием: архивные фото
Замечательная семья наших друзей – Влад и Лилиана ямы. Влад станет крестным. Влад, ты в невероятной борьбе вырвал это место. Это была жесткая битва, но мы выбрали тебя,
– пошутил Анатолич
Анатолий Анатолич и Влад Яма / Фото из инстаграма ведущего
Правда, дату крестин Анатолич пока не спешит рассекречивать.
Напомним, Виктор Павлик признался, что переживает из-за разницы в возрасте с новорожденным сыном. Артист максимально следит за своим здоровьем.
Что известно о родах жены Анатолича
- О беременности жены шоумена Юлии стало известно 24 февраля. Семья поделилась, что очень счастлива от этой новости. Анатолий Анатолич с женой Юлией Бойко воспитывают еще 2 дочерей – Алису и Лолиту.
- Впоследствии в эфире одной из программ ведущий разрезал торт, середина которого была голубой. Так он объявил, что станет отцом парня.
- 20 июля счастливая семья дождалась рождения мальчика Нила.