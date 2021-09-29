Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом 20 июня, мальчика назвали Нилом. Через три месяца после родов жены мужчина поделился, что его звездные друзья совсем скоро станут кумовьями. С Владом Ямой и его женой семья часто путешествует, а Ирина – была его одноклассницей в Кривом Роге.

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Замечательная семья наших друзей – Влад и Лилиана ямы. Влад станет крестным. Влад, ты в невероятной борьбе вырвал это место. Это была жесткая битва, но мы выбрали тебя,

– пошутил Анатолич



Анатолий Анатолич и Влад Яма / Фото из инстаграма ведущего

Правда, дату крестин Анатолич пока не спешит рассекречивать.

Напомним, Виктор Павлик признался, что переживает из-за разницы в возрасте с новорожденным сыном. Артист максимально следит за своим здоровьем.

Что известно о родах жены Анатолича