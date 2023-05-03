Анастасія Приходько розсекретила свою вагу та заявила, що сідає на дієту: "Не люблю себе таку"

Українська співачка Анастасія Приходько зізналася, що набрала кілька зайвих кілограмів. Артистка розсекретила свою справжню вагу та заявила, що сідає на дієту, щоб скинути 7 кілограмів.

У Instagram-сторіс зірка поділилася, що терміново сідає на дієту. Нагадаємо, що Приходько має проблеми зі слухом через хворобу.

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За словами Насті, їй треба скинути спочатку хоча б 5 кілограмів.

"Від завтра (3 травня) сідаю на жосткач (жорстку дієту – 24 Канал)! Треба скинути 7 кіло", – поділилася Приходько.



Анастасія Приходько сідає на дієту / Фото з її інстаграм-сторіс

Виконавиця стала на ваги, щоб дізнатися свою вагу. Зауважимо, що Настя Приходько нині важить 63,6 кілограмів.

Співачка заявила, що спочатку їй треба скинути 5 кілограмів, а потім ще 3. Загалом зірка планує схуднути на 8 кілограмів.

Приходько зазначила, що поки що вона собі не подобається. "Ну поїхали, що робити! Я не люблю себе таку", – додала артистка.



Анастасія Приходько набрала вагу / Фото з її інстаграм-сторіс

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