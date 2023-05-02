Тепер Емеральд показала фігуру після пологів та назвала свою вагу. Раніше вона розповідала, як їй вдалося схуднути під час вагітності.

До теми Поки борюся, – снайперка Євгенія Емеральд поскаржилася на здоров'я після народження доньки

Емеральд стала мамою лише два тижні тому, 14 квітня. Перед пологами її вага була 71 кілограм. І хоч молода мама зізнається, що багато їла, вона все ж за останні два тижні схудла на 11 кілограмів.

Майже одразу після пологів мінус 11 кг. Моя вага до вагітності була 56 кілограмів. Мені залишилося ще 3 − 4 кілограми і все,

– сказала Євгенія.



Євгенія Емеральд схудна після пологів / Фото з її інстаграм-сторіс

Емеральд також зізналася, що до повномасштабного вторгнення її вага була 63 кілограми.

На фронті я досить сильно схудла. І зараз після пологів я важу менше, ніж до 24 лютого 2022 року. І не кажіть, що це генетика. Бо я серйозно готувалася, займалася собою під час вагітності. Тому ось вам і результат,

– заявила військова.



Євгенія Емеральд схудна після пологів / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що народжувала Євгенія Емеральд у приватній клініці в присутності чоловіка-військового Жені Стипанюка. З фронту його відпустили всього на 12 днів на пологи дружини. А на виписку з пологового приїхала старша донька снайперки Жасмін.

До речі, снайперка в декреті й до літа їй виплачуватимуть зарплату – 15 тисяч гривень, плюс надбавки президента. До вагітності вона заробляла 40 тисяч гривень.