В Instagram-сторис звезда поделилась, что срочно садится на диету. Напомним, что у Приходько есть проблемы со слухом по болезни.
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По словам Насти, ей нужно сбросить сначала хотя бы 5 килограммов.
"С завтрашнего дня (3 мая) сажусь на жосткач (жесткую диету – 24 Канал)! Надо сбросить 7 кило", – поделилась Приходько.
Анастасия Приходько садится на диету / Фото с ее инстаграмм-сторис
Исполнительница стала на весы, чтобы узнать свой вес. Заметим, что Настя Приходько сейчас весит 63,6 килограмма.
Певица заявила, что сначала ей нужно сбросить 5 килограммов, а потом еще 3. В общем, звезда планирует похудеть на 8 килограммов.
Приходько отметила, что пока она себе не нравится. "Ну уехали, что делать!" Я не люблю себя такую", – добавила артистка.
Анастасия Приходько набрала вес / Фото с ее инстаграм-сторис
Кто еще из звезд набрал лишний вес: последние новости
- Певица Оля Цыбульская призналась, что за последний год поправилась на 10 килограммов. Она показала фото, как выглядела раньше, и объяснила, почему набрала вес. Звезда заявила, что пока не готова к строжайшей диете, но будет заниматься собой.
- Несколько лишних килограммов за последний год набрала и певица Настя Каменских. Певица летом призналась, что немного набрала вес, она уже вернулась в спорт, в частности, начала бегать утром.
- Украинская модель и волонтер Даша Астафьева также раньше признавалась, что набрала несколько лишних килограмм. Поэтому ее даже заподозрили в беременности, ведь у нее появился новый бойфренд.
- Добавим, что и актриса Ксения Мишина с начала полномасштабного вторжения набрала 9 килограммов. Однако звезда уже успела похудеть благодаря здоровому питанию и тренировкам.