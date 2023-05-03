В Instagram-сторис звезда поделилась, что срочно садится на диету. Напомним, что у Приходько есть проблемы со слухом по болезни.

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По словам Насти, ей нужно сбросить сначала хотя бы 5 килограммов.

"С завтрашнего дня (3 мая) сажусь на жосткач (жесткую диету – 24 Канал)! Надо сбросить 7 кило", – поделилась Приходько.



Анастасия Приходько садится на диету / Фото с ее инстаграмм-сторис

Исполнительница стала на весы, чтобы узнать свой вес. Заметим, что Настя Приходько сейчас весит 63,6 килограмма.

Певица заявила, что сначала ей нужно сбросить 5 килограммов, а потом еще 3. В общем, звезда планирует похудеть на 8 килограммов.

Приходько отметила, что пока она себе не нравится. "Ну уехали, что делать!" Я не люблю себя такую", – добавила артистка.



Анастасия Приходько набрала вес / Фото с ее инстаграм-сторис

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