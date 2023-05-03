У Instagram-сторіс зірка поділилася, що терміново сідає на дієту. Нагадаємо, що Приходько має проблеми зі слухом через хворобу.
Цікаво Снайперка Євгенія Емеральд показала, на скільки схудла після пологів: "Важу менше, ніж до війни"
За словами Насті, їй треба скинути спочатку хоча б 5 кілограмів.
"Від завтра (3 травня) сідаю на жосткач (жорстку дієту – 24 Канал)! Треба скинути 7 кіло", – поділилася Приходько.
Анастасія Приходько сідає на дієту / Фото з її інстаграм-сторіс
Виконавиця стала на ваги, щоб дізнатися свою вагу. Зауважимо, що Настя Приходько нині важить 63,6 кілограмів.
Співачка заявила, що спочатку їй треба скинути 5 кілограмів, а потім ще 3. Загалом зірка планує схуднути на 8 кілограмів.
Приходько зазначила, що поки що вона собі не подобається. "Ну поїхали, що робити! Я не люблю себе таку", – додала артистка.
Анастасія Приходько набрала вагу / Фото з її інстаграм-сторіс
Хто ще з зірок набрав зайву вагу: останні новини
- Співачка Оля Цибульська зізналася, що за останній рік поправилася на 10 кілограмів. Вона показала фото, як виглядала раніше, та пояснила, чому набрала вагу. Зірка заявила, що поки не готова до суворої дієти, але буде займатися собою.
- Кілька зайвих кілограмів за останній рікнабрала і співачка Настя Каменських. Співачка влітку зізналась, що трохи набрала вагу, вона вже повернулась до спорту, зокрема почала бігати зранку.
- Українська модель та волонтерка Даша Астаф'єва також раніше зізнавалася, що набрала кілька зайвих кілограм. Через це її навіть запідозрили у вагітності, адже в неї з'явився новий бойфренд.
- Додамо, що і акторка Ксенія Мішина з початку повномасштабного вторгнення набрала 9 кілограмів. Проте зірка вже встигла схуднути завдяки здоровому харчуванню та тренуванням.