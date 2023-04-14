Зірка також показала відео, яке зняла під час ранкової пробіжки. Ще в лютому Каменських зізналась, що набрала зайву вагу.

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"Я нарешті поступово відновлюю свій спортивний режим", – написала артистка. Раніше Каменських говорила, що почала займатися, щоб скинути зайву вагу.



Настя Каменських відновила ранкові пробіжки / Відео з її інстаграм-сторіс

Після пробіжки співачка написала в соцмережі, що почала дозволяти собі побути наодинці. "Щоб віддавати енергію, надихати, мотивувати та наповнювати інших, ми маємо бути наповнені й відчувати баланс всередині себе", – зазначила Настя.

Вона також розмістила кілька селфі, на яких знялася в спортивному костюмі біля їхнього з Потапом будинку.



Настя Каменських біля свого з Потапом будинку / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що до війни на пробіжки з Настею Каменських виходив її чоловік – репер Потап, але зараз він за кордоном. Співачка колись часто викладала спільні фото у мережу.

Зараз Каменських не публікує сімейних знімків, через що з’явилися чутки про розлучення подружжя. Днями зірка спростувала їх.

Я не розлучаюся з чоловіком, у мене все добре. Так, я трішки погладшала,

– перевела тему Настя Каменських.

ПІсля цього хтось з фан-зони вигукнув: "Де Потап?" Артистку це, схоже, трохи збентежило. "Сонечко, ми ж не близнюки, щоб ходити разом. Треба Потап? Подзвони йому, напиши чи спитай", – гостро відповіла артистка.