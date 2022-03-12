Американські рокери Gogol Bordello присвятили пісню українській теробороні

12 березня 2022 , 16:26
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Джерело:

ютуб-канал Gogol Bordello

Американський панк-рок гурт Gogol Bordello заснував українець Євген Гудзь. Тож не дивно, що музиканти підтримали нас у війні з Росією. Вони випустили патріотичну пісню про тероборону.

Гурт Gogol Bordello – інтернаціональний, у його складі двоє росіян – скрипаль Сергій Рябцев та акордеоніст Юрій Лемешев. Однак музиканти одноголосно підтримали Україну у путінській війні. Вони випустили запальну пісню Teroborona та звернулись до захисників.

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Дорогі Захисники України! У цей тяжкий час ви робите те, чим пишається весь світ! Ви зупинили єб*ний ''русмир'', зроблений по ліцензії пропаганди Геббельса. Українці перші, хто послав цю химеру на х*й. Ми надсилаємо нашу глибоку підтримку та глибоку повагу кожному з Вас! Україна переможе,
– заявляють Gogol Bordello.

Gogol Bordello – Teroborona: слухайте пісню онлайн 

Хто з українських музикантів випустив пісні у війну

  • Гурт ТНМК випустив пронизливий трек про путінську окупацію – "Доми". Фагот і Фоззі готували пісню до Дня кримського спротиву російській окупації, але вранці 24 лютого вона отримала новий підтекст. 
  • Фіналіст "Голосу країни 11" Тьома Паучек написав пісню про війну та наказав російським військам йти за російським кораблем. 
  • Львівський співак Павло Табаков презентував пісню "Забирайся, війна", яка "народжена з великого болю і великої боротьби". 
  • Учасник Євробачення-2018 MELOVIN переїхав до Львова та записав відео на нову пісню "Не зволікай".
Автор: Марина Джура