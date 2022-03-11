Україна продовжує потерпати від російських окупантів. Ворожі війська активно обстрілюють українські міста, вбивають цивільне населення, влаштовують провокації. Про цю війну вже з'являються нові пісні.

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Фіналіст "Голосу країни-11" написав пісню про війну

Тьома Паучек став одним з найяскравіших учасників 11 сезону "Голосу країни". Війна в Україні триває вже понад 2 тижні й за цей час артист вже встиг записати пісню про криваві події. Музикант зізнався, що написав цей трек, коли переглядав відео з війни в нашій державі. Також Тьома звернувся до орків.

Слухайте, йдіть за російським кораблем! Вас тут не чекали!

– наголосив співак.

Паучек висловив співчуття родичам, сім'ям, в яких загинули діти, сини, мами. Перемога обов'язково буде за нами, а терористів ми ніколи не пробачимо!

Тьома Паучек заспівав про війну: дивіться відео онлайн

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Текст публікації Тьоми Паучека:

Ця пісня народилася, коли я дивився на кадри, де вбивають мирне населення. Де грьобані російські війська ввійшли на наші землі, бо їм так захотілося.

Слухайте, йдіть за російським кораблем! Вас тут не чекали!

Також хочу висловити співчуття родичам, сім'ям, в яких загинули діти, сини, мами. Ми їх ніколи не пробачимо! Найголовніше – перемога буде за нами! Слава Україні!