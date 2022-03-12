Гурт Gogol Bordello – інтернаціональний, у його складі двоє росіян – скрипаль Сергій Рябцев та акордеоніст Юрій Лемешев. Однак музиканти одноголосно підтримали Україну у путінській війні. Вони випустили запальну пісню Teroborona та звернулись до захисників.
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Дорогі Захисники України! У цей тяжкий час ви робите те, чим пишається весь світ! Ви зупинили єб*ний ''русмир'', зроблений по ліцензії пропаганди Геббельса. Українці перші, хто послав цю химеру на х*й. Ми надсилаємо нашу глибоку підтримку та глибоку повагу кожному з Вас! Україна переможе,
– заявляють Gogol Bordello.
Хто з українських музикантів випустив пісні у війну
- Гурт ТНМК випустив пронизливий трек про путінську окупацію – "Доми". Фагот і Фоззі готували пісню до Дня кримського спротиву російській окупації, але вранці 24 лютого вона отримала новий підтекст.
- Фіналіст "Голосу країни 11" Тьома Паучек написав пісню про війну та наказав російським військам йти за російським кораблем.
- Львівський співак Павло Табаков презентував пісню "Забирайся, війна", яка "народжена з великого болю і великої боротьби".
- Учасник Євробачення-2018 MELOVIN переїхав до Львова та записав відео на нову пісню "Не зволікай".